El Cancha: нападающий «Оренбурга» Томпсон напал на мать своей подруги

На чилийского полузащитника «Оренбурга» Хорди Томпсона написано заявление в полицию за нападение.

Об этом сообщает El Cancha со ссылкой на Maldita Farándula.

По информации издания, мать девушки футболиста пришла в дом, который она арендовала для него в Пеньялолене, и застала его в кровати с пятью проститутками.

Томпсон напал на женщину, однако её супруг не позволил ситуации выйти из-под контроля. Позднее на футболиста было написано заявление в полицию.

В прошлом спортсмену были предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, которая сообщала, что он пытался задушить её в ходе ссоры.

В связи с этим игрок находился под домашним арестом. Позже суд выпустил его под залог 100 млн песо, около €5,3 млн.

Ранее сообщалось, что футболист Томпсон внёс квартиру в качестве залога для вылета в Россию.