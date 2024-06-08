Губерниев призвал россиян отбираться на Олимпиаду-2024

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переносе Игр дружбы.

«Если есть ещё хоть малейший шанс — отбирайтесь на Олимпиаду в Париж. Поскольку главный старт сезона Игры дружбы перенесли на неопределенный срок, надо быть поистине бестолковым, чтобы не пытаться получить нейтральный статус и мчаться в Париж на Олимпиаду», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В частности, он обратился к пловцам сборной России: у них, по его словам, впереди соревнования, на которых ещё можно отобраться на парижские Игры.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.