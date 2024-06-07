Петрова: для меня большая честь открыть филиал своей школы тенниса в Татарстане

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова откроет филиал своей школы в Татарстане.

Соглашение о сотрудничестве между школой и регионом было подписано на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Свои подписи поставили министр спорта Татарстана Владимир Леонов, глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев и Надежда Петрова. Таким образом, дети разных возрастов смогут заниматься теннисом по уникальной методике спортсменки.

Согласно плану, в городе Елабуга будет открыт филиал школы Петровой. Тренерский состав пройдёт обучение по методике теннисистки. Затем она сама будет проводить мастер-класс для детей в Татарстане с привлечением тренеров, работающих в филиале.

Школа большого тенниса Петровой функционирует с 2020 года. В ней дети от пяти до двенадцати лет занимаются по личной методике спортсменки. Некоторые из учеников уже добились успехов на юношеском уровне.

«Для меня большая честь открыть филиал своей школы в Татарстане, где особое внимание уделяют развитию спорта, и тенниса в частности. Уверена, совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию тенниса в республике», — заявила Петрова.

В Татарстане с большим энтузиазмом восприняли предстоящее сотрудничество с титулованной спортсменкой.

«О карьере Надежды Викторовны известно любому человеку, следящему за теннисом. А в последние годы её школа помогает находить и развивать таланты по всей стране. Мы уверены, что с открытием её школы возможности для занятий теннисом мальчиков и девочек в нашей республике существенно возрастут», — добавил Леонов.

В качестве места базирования филиала школы Петровой не случайно выбран Елабужский район. Местное муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимп» уже обладает соответствующей инфраструктурой. Воспитанники школы входят в сборную по теннису Казанского федерального университета и в резерв сборной Республики Татарстан.

На церемонии подписания соглашения присутствовала телеведущая и основатель российского бренда одежды NEVA Алиса Лобанова. Специально в честь этого события она вручила комплекты теннисной спортивной одежды сторонам соглашения. Бренд планирует сотрудничать с Петровой и поддерживать проекты теннисистки.

Ранее сообщалось, что CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса о запрете на участие россиян в турнирах.