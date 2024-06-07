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CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса о запрете на участие россиян в турнирах

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) о неприглашении российских спортсменов на соревнования.

Об этом сообщает пресс-служба компании Sila Lawyers.

Также суд признал неправомерным отстранение российских клубов по настольному теннису в сезоне-2021/22. Но оставил в силе решение о запрете национальных флага, символики и гимна.

В начале марта 2022 года ETTU принял решение о неприглашении российских спортсменов, официальных лиц на соревнования, организуемые под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что игрока в настольный теннис дисквалифицировали за употребление алкоголя.

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