CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса о запрете на участие россиян в турнирах

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) о неприглашении российских спортсменов на соревнования.

Об этом сообщает пресс-служба компании Sila Lawyers.

Также суд признал неправомерным отстранение российских клубов по настольному теннису в сезоне-2021/22. Но оставил в силе решение о запрете национальных флага, символики и гимна.

В начале марта 2022 года ETTU принял решение о неприглашении российских спортсменов, официальных лиц на соревнования, организуемые под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что игрока в настольный теннис дисквалифицировали за употребление алкоголя.