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Гаврилов сообщил о наличии российского гражданства у родителей Зинченко

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Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, как его кинул игрок сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.

«Все свои силы, средства и возможности я отдал для того, чтобы помочь этому парню решить его проблемы. Семья Зинченко жила у меня дома года два-три. Ещё я помог его родителям с регистрацией российского гражданства», — цитирует Гаврилова «Матч ТВ».

Он добавил, что когда у Зинченко появилась возможность уехать в Англию, то футболист стал работать с другими людьми, несмотря на договор.

По словам Гаврилова, игрок остался должен ему денег, и речь идёт о миллионах.

«У меня был контракт с ним. Меня решено было не то что кинуть, а отодвинуть», — отметил он.

С 2015 по 2016 год украинец выступал в России за «Уфу», откуда перебрался в «Манчестер Сити», а затем в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в приобретении украинца Зинченко.

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