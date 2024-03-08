Football Transfers: «Бавария» заинтересована в приобретении украинца Зинченко
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По информации Football Transfers, «Бавария» и «Ньюкасл» проявляют интерес к игроку. За Зинченко «Арсенал» хочет выручить €45 млн.
В нынешнем сезоне 27-летний украинец провёл за команду 27 матчей во всех турнирах, отметился голом и двумя передачами. Его контракт с клубом действует до 2026 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ объявит об уходе Килиана Мбаппе, как только игрок договорится с «Реалом».