Источник: Сафонов подал заявление в полицию на свою бывшую жену

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов обратился в полицию, написав заявление на свою бывшую жену Анастасию Казачек.

По информации Telegram-канала Baza, игрок сообщил полицейским, что несколько лет назад экс-супруга выкрала с его карты 800 тыс. рублей.

Анастасия утверждает, что эти деньги вратарь сам перевёл ей на ремонт квартиры их дочери, а её семья подозревает, что заявление спортсмена — повод не платить алименты.

Напомним, что футболисту запретили выезд из-за долга в размере 60 млн рублей. Его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Все детали трансфера Сафонова в ПСЖ уже согласованы. Отмечалось, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал проверить «злостного неплательщика алиментов» Сафонова.