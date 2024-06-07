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Источник: Сафонов подал заявление в полицию на свою бывшую жену

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов обратился в полицию, написав заявление на свою бывшую жену Анастасию Казачек.

По информации Telegram-канала Baza, игрок сообщил полицейским, что несколько лет назад экс-супруга выкрала с его карты 800 тыс. рублей.

Анастасия утверждает, что эти деньги вратарь сам перевёл ей на ремонт квартиры их дочери, а её семья подозревает, что заявление спортсмена — повод не платить алименты.

Напомним, что футболисту запретили выезд из-за долга в размере 60 млн рублей. Его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Все детали трансфера Сафонова в ПСЖ уже согласованы. Отмечалось, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал проверить «злостного неплательщика алиментов» Сафонова.

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