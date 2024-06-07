Журова: россиян попытаются не допустить на пьедестал ОИ в Париже

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что на российских спортсменов на Играх в Париже будет оказываться невероятное давление.

«Давление на наших спортсменов на Олимпийских играх в Париже будет невероятное. И если ты не выиграешь медаль, все же будут говорить: и зачем вы туда поехали? Поверьте, соперники и болельщики постараются всё сделать для того, чтобы ни один россиянин не встал на пьедестал почёта», — приводит слова Журовой РИА Новости.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.