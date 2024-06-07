Валуев: у россиян будет массовое неприятие спортсменов — участников ОИ

Депутат Госдумы Николай Валуев высказал своё мнение об отношении россиян к спортсменам, которые поедут на Олимпийские игры в Париж в нейтральном статусе.

«Я им не завидую. У них будут сложности до, во время и после. Может быть неприятие россиян, что в этот момент они поехали туда. Причём массовое неприятие», — приводит слова Валуева РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее в МОК рассказали, кто будет отвечать за безопасность российских спортсменов на Олимпиаде.