В МОК рассказали, кто будет отвечать за безопасность российских спортсменов на Олимпиаде

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали, кто будет отвечать за безопасность российских спортсменов на Играх в Париже.

«На Олимпийских играх 2024 года в Париже принимаются меры безопасности для всех делегаций и отдельных нейтральных спортсменов. Как всегда, за эти меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали МОК о том, что в течение нескольких лет работали, исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Чернышенко заявил, что МОК превратился в организацию двойных стандартов.