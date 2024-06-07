Чернышенко заявил, что МОК превратился в организацию двойных стандартов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал Международный олимпийский комитет (МОК) организацией двойных стандартов.

«В последнее время олимпийское движение переживает кризис — оно всё больше ангажируется и политизируется, а сами Игры теряют свой спортивный соревновательный дух. МОК превратился в организацию двойных стандартов. И сделал всё возможное, чтобы не допустить наших спортсменов на Олимпиаду», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.