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Сорокин считает, что ФИФА и УЕФА склоняются к мысли о снятии санкций с российского футбола

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Советник президента РФС Алексей Сорокин считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) склоняются к мысли о снятии санкций с российского футбола.

«У меня только интуитивные ощущения по совокупности всех дискуссий. Мне тоже кажется, что все уже устали от текущей ситуации, есть какая-то внутренняя, неосязаемая, может быть, но ощущаемая готовность вернуть Россию, потому что все на каком-то тонком уровне понимают, что так невозможно», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Митрофанов заявил, что уровень футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения.

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