Митрофанов: уровень футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об уровне футбола в России.

«Уровень профессионального футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения и пандемии. Он колеблется ввиду этих испытаний. Сейчас уровень не рушится и растёт относительно той просадки, которая была в 2022 году. Уверен, что совместными усилиями клубы, лиги и РФС эту ситуацию развивают в лучшую сторону», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Чернов назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров.