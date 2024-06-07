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Митрофанов: уровень футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об уровне футбола в России.

«Уровень профессионального футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения и пандемии. Он колеблется ввиду этих испытаний. Сейчас уровень не рушится и растёт относительно той просадки, которая была в 2022 году. Уверен, что совместными усилиями клубы, лиги и РФС эту ситуацию развивают в лучшую сторону», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Чернов назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров.

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