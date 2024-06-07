Сорокин: информация о сроках проведения Игр дружбы появится в ближайшее время
«Информация о сроках проведения появится в ближайшее время. Когда они состоятся, сообщит руководство страны», — приводит слова Сорокина РИА Новости.
Проведение Игр дружбы запланировано на 15—29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако в СМИ появилась информация, что их могут провести не в этом году, а в следующем, в том числе из-за рекомендаций Международной ассоциации дружбы.
Ранее в Госдуме отреагировали на информацию о возможном переносе Игр дружбы.