Сорокин: информация о сроках проведения Игр дружбы появится в ближайшее время

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, когда появится информация о сроках проведения турнира.

«Информация о сроках проведения появится в ближайшее время. Когда они состоятся, сообщит руководство страны», — приводит слова Сорокина РИА Новости.

Проведение Игр дружбы запланировано на 15—29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако в СМИ появилась информация, что их могут провести не в этом году, а в следующем, в том числе из-за рекомендаций Международной ассоциации дружбы.

Ранее в Госдуме отреагировали на информацию о возможном переносе Игр дружбы.