IPC начал перепроверку допинг-проб участников Паралимпиады-2016

Международный паралимпийский комитет (IPC) перепроверит допинг-пробы, которые были взяты на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Во время Паралимпийских игр 2016 года три спортсмена были уличены в нарушении антидопинговых правил. Постоянное совершенствование методов обнаружения означает, что другие спортсмены, использовавшие запрещённые вещества для улучшения своих результатов на этих Играх, ещё могут быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что спортсмену, которого уличат в нарушении правил, грозит лишение завоёванных медалей и санкции.

Анализы должны завершиться до Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Ранее глава ПКР заявил, что в Паралимпиаде-2024 примут участие порядка 108 россиян.