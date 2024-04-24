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Глава ПКР заявил, что в Паралимпиаде-2024 примут участие порядка 108 россиян

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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, какое количество российских спортсменов смогут принять участие в парижских Играх 2024 года.
Глава ПКР заявил, что в Паралимпиаде-2024 примут участие порядка 108 россиян
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

«Мы рассчитываем, что на Паралимпийских играх выступим в семи видах спорта из 22. Наши последние прогнозы — в соревнованиях примут участие порядка 108 спортсменов», — цитирует Рожкова РИА Новости

Летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская высказалась об условиях для россиян, выдвинутых Международным паралимпийским комитетом (IPC).

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