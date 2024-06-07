RT в Telegram
Подпишись

Российских велогонщиков не допустили до первенства Европы на треке среди юниоров

Короткая ссылка
Оргкомитет первенства Европы среди юниоров не допустил российских велогонщиков до турнира в немецком Котбусе.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

«Решение об отказе было принято после консультаций оргкомитета турнира с правительством Германии и Министерством спорта этой страны», — говорится в сообщении.

Турнир состоится с 9 по 14 июля.

Напомним, что 22 декабря Европейский велосипедный союз разослал российским велогонщикам письма с решением об отказе в участии в чемпионате Европы на треке в Нидерландах, ссылаясь на заявление министра спорта страны, который, в свою очередь, ссылался на правительство.

Ранее сообщалось, что российские велогонщики не смогут выступить на Кубке наций из-за недопуска к ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить