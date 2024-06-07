Российских велогонщиков не допустили до первенства Европы на треке среди юниоров

Оргкомитет первенства Европы среди юниоров не допустил российских велогонщиков до турнира в немецком Котбусе.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

«Решение об отказе было принято после консультаций оргкомитета турнира с правительством Германии и Министерством спорта этой страны», — говорится в сообщении.

Турнир состоится с 9 по 14 июля.

Напомним, что 22 декабря Европейский велосипедный союз разослал российским велогонщикам письма с решением об отказе в участии в чемпионате Европы на треке в Нидерландах, ссылаясь на заявление министра спорта страны, который, в свою очередь, ссылался на правительство.

Ранее сообщалось, что российские велогонщики не смогут выступить на Кубке наций из-за недопуска к ЧЕ.