Российских велогонщиков не допустили до первенства Европы на треке среди юниоров
Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
«Решение об отказе было принято после консультаций оргкомитета турнира с правительством Германии и Министерством спорта этой страны», — говорится в сообщении.
Турнир состоится с 9 по 14 июля.
Напомним, что 22 декабря Европейский велосипедный союз разослал российским велогонщикам письма с решением об отказе в участии в чемпионате Европы на треке в Нидерландах, ссылаясь на заявление министра спорта страны, который, в свою очередь, ссылался на правительство.
Ранее сообщалось, что российские велогонщики не смогут выступить на Кубке наций из-за недопуска к ЧЕ.