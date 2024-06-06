Нагорный: Игры дружбы — единственная мотивация оставаться действующим спортсменом

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о мотивации продолжать карьеру.

«Для меня Игры дружбы — единственная мотивация заниматься спортом на сегодня и оставаться действующим спортсменом, поэтому быть причастным к этому не только как спортсмен, но ещё и как посол, конечно, невероятная ответственность», — приводит слова Нагорного РИА Новости.

Проведение Игр дружбы запланировано на 15—29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако в СМИ появилась информация, что их могут провести не в этом году, а в следующем, в том числе из-за рекомендаций Международной ассоциации дружбы.

Ранее в Госдуме отреагировали на информацию о возможном переносе Игр дружбы.