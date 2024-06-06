Тарасова: не вижу причин, почему у Загитовой не должно получиться в тренерстве

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заявлении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о желании начать тренерскую карьеру.

«Если Алина хочет попробовать себя в роли тренера, то попробует. Не вижу причин, почему у Загитовой не должно получиться. Через много лет я бы хотела увидеть Алину тренером, почему бы и нет. Если у Загитовой есть желание начать тренерскую карьеру, то надо приступать сейчас», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Загитова заявила, что собирается попробовать себя в тренерской деятельности. В настоящий момент в Казани строится школа фигурного катания, которая будет носить её имя.

Напомним, что 21-летняя фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее Губерниев отреагировал на заявление Загитовой о желании начать тренерскую карьеру.