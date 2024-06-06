Губерниев: Загитова и жрец, и жнец, и на дуде игрец

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о желании начать тренерскую карьеру.

«Надеюсь, она обладает образованием и необходимыми знаниями для этого. Алина блистательна во всех отношениях! Я беру с неё пример. Загитова и жрец, и жнец, и на дуде игрец!» — цитирует Губерниева Sport24.

Загитова заявила, что собирается попробовать себя в тренерской деятельности. В настоящий момент в Казани строится школа фигурного катания, которая будет носить её имя.

Напомним, что 21-летняя фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее сообщалось, что Загитова не будет переезжать в Казань после открытия её школы.