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Глава МИД Венгрии выступил против недопуска спортсменов на соревнования из-за политики

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что вопрос о допуске спортсменов на международные соревнования не должен определяться политикой.
Глава МИД Венгрии выступил против недопуска спортсменов на соревнования из-за политики
  • РИА Новости

«Мы всегда были против смешения геополитики и спорта. Наша точка зрения, что только результаты, достигнутые на спортивной площадке, могут определить, какие спортсмены смогут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Мы надеемся, что все спортсмены, заслуживающие участия, действительно смогут в них участвовать», — написал он в соцсетях.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что Россия не собирается выходить из олимпийского движения.

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