Кремлёв: надо поставить точку в этом вопросе и силой выкинуть Баха из МОК

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

«Полгода и Бах уйдёт? Его выкинут скоро. Те же люди, которые его и выбирали. Главу МОК должны выбирать страны. Нам надо поставить точку в этом вопросе и силой выкинуть его», — приводит слова Кремлёва Sportbox.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. Атлеты будут выступать без флага и гимна.

Ранее Кремлёв призвал 49 российских спортсменов сжечь лицензии для участия в ОИ.