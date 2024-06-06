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Валуев назвал МОК коммерческой конторой, которая хочет исключить бокс из программы

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Депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал МОК за намерение исключить бокс из программы Олимпийских игр.
Валуев назвал МОК коммерческой конторой, которая хочет исключить бокс из программы
  • РИА Новости

«МОК это точно такая же контора, ставшая коммерческой. Помните, как МОК попытался вышвырнуть борьбу из олимпийской программы? То же самое сейчас хотят сделать с боксом. Первичными стали деньги», — приводит слова Валуева РИА Новости.

2 апреля стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023-го МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

Ранее в IBA назвали ультиматум МОК по допуску боксёров к Играм-2028 позором.

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