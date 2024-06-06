Валуев назвал МОК коммерческой конторой, которая хочет исключить бокс из программы

Депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал МОК за намерение исключить бокс из программы Олимпийских игр.

«МОК это точно такая же контора, ставшая коммерческой. Помните, как МОК попытался вышвырнуть борьбу из олимпийской программы? То же самое сейчас хотят сделать с боксом. Первичными стали деньги», — приводит слова Валуева РИА Новости.

2 апреля стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023-го МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

Ранее в IBA назвали ультиматум МОК по допуску боксёров к Играм-2028 позором.