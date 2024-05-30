В IBA назвали ультиматум МОК по допуску боксёров к Играм-2028 позором

В Международной боксёрской ассоциации (IBA) прокомментировали ультиматум Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении боксеров, входящих в состав организации.

Накануне стало известно, что Международный олимпийский комитет запретит спортсменам из национальных федераций, которые входят в состав Международной боксёрской ассоциации (IBA), участвовать в Олимпиаде-2028.

«МОК немедленно отреагировал, предъявив ультиматум всем национальным федерациям и их боксёрам. По сути, жёсткая идея ясна: если вы не выйдете из IBA к началу следующего олимпийского цикла, то ваши спортсмены не будут участвовать в Играх. Это абсолютный позор со стороны якобы одной из ведущих спортивных организаций мира», — говорится в релизе на официальном сайте IBA.

В сообщении отмечается, что, в отличие от МОК, в IBA никогда не препятствовали выступлению спортсменов в любых других мероприятиях. В документе отмечается, что МОК не дорожит теми спортивными принципами, которыми дорожат в IBA.

2 апреля стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

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