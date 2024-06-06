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Чусовитина планирует выступить на Олимпиаде в 53 года

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Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина заявила о желании принять участие в Олимпийских играх 2028 года.
Чусовитина планирует выступить на Олимпиаде в 53 года
  • Gettyimages.ru

«Да», — написала Чусовитина в соцсетях в ответ на вопрос о попытке квалифицироваться на Олимпиаду-2028.

В мае Чусовитина сообщила, что пропустит предстоящий чемпионат Азии в Ташкенте из-за травмы. Этот турнир был последней возможностью попасть на Олимпийские игры в Париже. В 2028 году спортсменке будет 53 года.

Напомним, что Чусовитина является олимпийской чемпионкой 1992 года в командном первенстве. Всего она приняла участие в восьми Играх.

Ранее сообщалось, что Чусовитина намерена отобраться на Олимпиаду в Париже.

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