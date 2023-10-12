Узнать больше

48-летняя гимнастка Чусовитина намерена отобраться на Олимпиаду в Париже

Короткая ссылка
Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заявила о намерении попасть на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
48-летняя гимнастка Чусовитина намерена отобраться на Олимпиаду в Париже
  • РИА Новости

«На Азиатских играх почувствовала, что всё постепенно приходит в норму и у меня начинает получаться. Я сделала выводы и теперь буду готовиться и попробую отобраться на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Меня ничего не мотивирует. Мне это нравится, я получаю удовольствие, я люблю спортивную гимнастику», — цитирует Чусовитину «МК».

По словам гимнастки, ей самой интересно попробовать свои силы.

«В феврале следующего года начнётся квалификация и пройдут сразу четыре Кубка мира по спортивной гимнастике. Трёх лучших гимнасток допустят до Игр. Для этого необходимо будет занять в рейтинге первое и второе места», — сказала она.

48-летняя Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях. Она выступает на профессиональном уровне с 1990 года и является единственной в истории гимнасткой, выступившей на восьми Олимпиадах.

Ранее Чусовитина объяснила, почему передумала завершать карьеру после Игр в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить