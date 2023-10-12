48-летняя гимнастка Чусовитина намерена отобраться на Олимпиаду в Париже

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заявила о намерении попасть на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«На Азиатских играх почувствовала, что всё постепенно приходит в норму и у меня начинает получаться. Я сделала выводы и теперь буду готовиться и попробую отобраться на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Меня ничего не мотивирует. Мне это нравится, я получаю удовольствие, я люблю спортивную гимнастику», — цитирует Чусовитину «МК».

По словам гимнастки, ей самой интересно попробовать свои силы.

«В феврале следующего года начнётся квалификация и пройдут сразу четыре Кубка мира по спортивной гимнастике. Трёх лучших гимнасток допустят до Игр. Для этого необходимо будет занять в рейтинге первое и второе места», — сказала она.

48-летняя Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях. Она выступает на профессиональном уровне с 1990 года и является единственной в истории гимнасткой, выступившей на восьми Олимпиадах.

Ранее Чусовитина объяснила, почему передумала завершать карьеру после Игр в Токио.