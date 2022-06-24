Чусовитина объяснила, почему передумала завершать карьеру после ОИ в Токио

Олимпийская чемпионка-1992 по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина рассказала, почему передумала завершать карьеру после летних Игр-2020 в Токио.

«Ничего такого не произошло, о чём можно было бы говорить как о каком-то знаковом событии. Просто когда после Игр минуло какое-то время, всё улеглось, успокоилось, я сама задала себе вопрос: почему я должна заканчивать со спортом, если на самом деле этого не хочу? Тем более что по-прежнему чувствую в себе силу и даже некоторую нереализованность», — сказала Чусовитина в интервью RT.

По её словам, объявив о завершении карьеры, она поддалась мнению окружающих.

«Мне слишком многие говорили: мол, давай уже, заканчивай, и это чуть было не увело меня в другую сторону. Обычно я вообще никого не слушаю, делаю всё так, как считаю нужным. Поэтому, когда объявила, что заканчиваю, очень быстро об этом пожалела. С другой стороны, мы, женщины, именно такие: сегодня сказала одно, завтра передумала», — добавила 47-летняя гимнастка.

Ранее в ФСГР поддержали решение Чусовитиной выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.