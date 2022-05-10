В ФСГР поддержали решение гимнастки Чусовитиной выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов восхитился решением узбекской спортсменки Оксаны Чусовитиной участвовать в летних Играх-2024 в Париже.
В ФСГР поддержали решение гимнастки Чусовитиной выступить на Олимпиаде-2024 в Париже
  • РИА Новости

«Могу только поприветствовать решение Оксаны выступить на своей девятой Олимпиаде. Она молодец, демонстрирует уникальную работоспособность. Это очень талантливый человек, поэтому искренне желаю ей успехов», — цитирует Титова РИА Новости.

Он также отметил, что не хочет делать прогнозы относительно её выступления на Играх.

Чусовитина является самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

В 2021 году после Олимпиады в Токио гимнастка объявила о завершении карьеры, но в октябре сообщила о возобновлении тренировок. На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе 46-летняя спортсменка заняла первое место с результатом 13,433 балла.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова рассказала, как ощущала политическую напряжённость на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне.

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