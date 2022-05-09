Двукратная олимпийская чемпионка Иванова: политика в спорте присутствовала всегда

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова рассказала, как ощущала политическую напряжённость на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне.

«К моменту начала Олимпийских игр в Венгрии только-только закончилось восстание и связанные с этим события, поэтому политическая напряжённость чувствовалась на тех Играх вокруг советской команды очень сильно. Когда сейчас я слышу, что спорт никогда не был столь политизирован, как сейчас, то каждый раз думаю о том, что у людей слишком короткая память: политика вокруг спорта была всегда. И не скажу, что 50 с лишним лет назад накал был слабее нынешнего. В том же Мельбурне я была самой молодой в команде, смотрела на всё растопыренными глазами и, видимо, по этой причине всё очень сильно отпечатывалось в памяти», — сказала Иванова в интервью RT.

По её словам, на ОИ-1952, после того как советская команда вышла в лидеры, она увидела много людей при подъезде к арене, но в самом зале не было зрителей. Советский представитель в МОК Константин Андрианов позже объяснил, что один из богатых западных людей тогда скупил все билеты накануне финала, чтобы мир не увидел триумф русских.

«Так что ничего в этом плане в мире не меняется: во все времена наша страна всем мешала. Хоть под советским флагом, хоть под российским. Нас ведь никогда не любили, как во все времена не любили сильных. Причём не только в спорте, но и на политической арене», — добавила Иванова.

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