Лидия Иванова: была в войну маленькой, но хорошо запомнила, как жила с мамой в подвале

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова рассказала о своём детстве во время Великой Отечественной войны.

«Я хоть и была в войну совсем маленькой, но очень хорошо запомнила, как мы жили с мамой в подвале. Родилась я в самом центре Москвы, на улице Полины Осипенко, которую в 1994-м переименовали в Садовническую — она начиналась от Балчуга и заканчивалась Косаковским мостом. В середине этой улицы находился штаб МВО, где моя мама работала уборщицей. Нас у неё было двое — я и старший брат», — сказала Иванова в интервью RT.

Она также вспомнила, как все мужчины с началом войны были призваны на фронт, а женщины, в числе которых и её мама, должны были как-то самостоятельно выживать и следить за детьми.

«Каждое утро мама уходила на работу, а мы оставались дома. Как сейчас помню: длиннющий общий коридор со служебными квартирами по обе стороны, одна плита на кухне на всех, один туалет и огромное количество людей. Холодная вода в рукомойнике и выход в общую баню раз в неделю — как великий праздник. Сейчас иногда всё это вспоминаю и думаю: «Как мы вообще пережили то время?» — добавила 85-летняя Лидия Иванова.

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