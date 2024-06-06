Оганесян — о назначении Черчесова: можно сказать, сборная Казахстана в надёжных руках

Бывший тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Наверное, он ничего пока менять не будет. Для начала нужно ознакомиться с командой. Мне кажется, они будут играть так, как играли прежде. Но с приходом нового тренера, безусловно, будут изменения. У Черчесова другой стиль игры. Можно сказать, сборная Казахстана в надёжных руках. Саламыч — требовательный человек. Хуже, чем было, не должно быть точно!» — приводит слова Оганесяна ODDS.

Он также поделился мнением о предстоящем товарищеском матче с командой Армении: «Думаю, фактор домашнего поля можно считать преимуществом. Но многие игроки после сезона в уставшем состоянии. Возможно, кто-то не приедет — всё-таки это контрольные игры. Но в любом случае каждому игроку хочется доказать, что он заслуживает приглашения в сборную».

О назначении Черчесова стало известно 3 июня. Команда Казахстана встретится со сборной Армении в товарищеском матче 7 июня. Сам тренер рассказал, что не будет принимать участия в ближайших матчах национальной команды.

Ранее Черчесов высказался о назначении на пост главного тренера сборной Казахстана.