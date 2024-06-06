Махачев может провести бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе в конце года
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«Если Эдвардс остаётся чемпионом, то было бы интересно. Если победит Мухаммад, он наш друг. Бой с Эдвардсом — конец года, Абу-Даби или Нью-Йорк — неважно», — цитирует Магомедова ТАСС.
2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Махачев вернулся в Дагестан, где его встретили десятки фанатов.