Махачев может провести бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе в конце года

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, сообщил, когда его клиент может провести поединок за чемпионский титул в полусреднем весе.

«Если Эдвардс остаётся чемпионом, то было бы интересно. Если победит Мухаммад, он наш друг. Бой с Эдвардсом — конец года, Абу-Даби или Нью-Йорк — неважно», — цитирует Магомедова ТАСС.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Махачев вернулся в Дагестан, где его встретили десятки фанатов.