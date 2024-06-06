Загитова думает о поступлении в магистратуру

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о своих планах после окончания университета.

«Я пока не окончила бакалавриат, впереди дипломная работа. Да, думаю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение — свет. Всем советую», — цитирует Загитову ТАСС.

Напомним, что 21-летняя Алина не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019-го. Она учится на факультете журналистики в РАНХиГС, в этом году Загитова планирует получить диплом.

Ранее сообщалось, что Загитова собирается попробовать себя в качестве тренера.