Загитова думает о поступлении в магистратуру
- РИА Новости
«Я пока не окончила бакалавриат, впереди дипломная работа. Да, думаю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение — свет. Всем советую», — цитирует Загитову ТАСС.
Напомним, что 21-летняя Алина не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019-го. Она учится на факультете журналистики в РАНХиГС, в этом году Загитова планирует получить диплом.
Ранее сообщалось, что Загитова собирается попробовать себя в качестве тренера.