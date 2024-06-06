Камоцци: Соболев не важен «Спартаку» — лучше отпустить его

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что нападающий красно-белых Александр Соболев может перейти в «Зенит».

«Я представляю Соболева в клубе, которому он нужен. Мне кажется, сейчас он не так важен «Спартаку». В таком случае им лучше отпустить его», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сумма отступных у Соболева в контракте со «Спартаком» для российских клубов составляет €30 млн.

В прошлом сезоне игрок провёл за команду 34 матча, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что €30 млн за Соболева от «Зенита» — тройная переплата.