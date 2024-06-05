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Алаев: уверен, что Сафонов может выиграть конкуренцию у Доннаруммы за место в воротах ПСЖ

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Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».
Алаев: уверен, что Сафонов может выиграть конкуренцию у Доннаруммы за место в воротах ПСЖ
  • РИА Новости

«Если есть возможность у Матвея поехать в великий клуб — а ПСЖ великий клуб, — играть в Лиге чемпионов, бороться за позицию первого голкипера с Доннаруммой, а я уверен, что он может выиграть конкуренцию, то, конечно же, это замечательно. Пусть едет и пытается реализовать тот шанс», — приводит слова Алаева шоу «Это футбол, брат».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Виталий Кафанов прокомментировал информацию о переходе Сафонова в ПСЖ.

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