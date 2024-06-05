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Слишкович объяснил, почему не ставил Джикию в состав «Спартака»

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Бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему не ставил Георгия Джикию в состав красно-белых.
Слишкович объяснил, почему не ставил Джикию в состав «Спартака»
  • РИА Новости

«Джикия не всегда был здоров, когда я был главным тренером в «Спартаке». Он долго не играл, не был в тонусе. К сожалению, в такие моменты тяжело вернуться», — приводит слова Слишковича Sport24.

Напомним, что Джикия покинул «Спартак» в конце сезона-2023/24. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Зобнин признался, что расстроен уходом Джикии из «Спартака».

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