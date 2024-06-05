Зобнин признался, что расстроен уходом Джикии из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал уход из команды защитника Георгия Джикии.

«С Джикой я прошёл весь путь в «Спартаке». Он пришёл на полгода попозже, чем я. Я очень сильно расстроен! Мне жалко, что такая ситуация произошла вообще», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия покинул «Спартак» в конце сезона-2023/24. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Марцел Личка не исключил возможного перехода Джикии в «Динамо».