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Личка не исключил возможного перехода Джикии в «Динамо»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном подписании бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«В жизни и в футболе возможно всё. Посмотрите на Серхио Рамоса — он из ПСЖ перешёл в «Севилью». Джикия — большой игрок для российского футбола, достаточно опытный футболист, который может помочь команде не только на поле, но и в раздевалке», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что Джикия является настоящим лидером.

Напомним, что Джикия покинул «Спартак» в конце сезона-2023/24. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о просьбе Джикии перейти в клуб.

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