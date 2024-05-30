В «Локомотиве» опровергли информацию о просьбе Джикии перейти в клуб

Глава пресс‑службы «Локомотива» Артём Загумённов опроверг информацию о том, что экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия просил у главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова перейти в команду.

«Георгий — высококвалифицированный и статусный футболист. Слухи о том, что сам игрок предлагает свои услуги кому‑либо, являются странными и не соответствуют действительности», — цитирует Загумённова «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия покинул «Спартак» в конце сезона-2023/24. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Джикия заявил, что может встретиться с Массимо Каррерой в Москве.