В «Локомотиве» опровергли информацию о просьбе Джикии перейти в клуб
«Георгий — высококвалифицированный и статусный футболист. Слухи о том, что сам игрок предлагает свои услуги кому‑либо, являются странными и не соответствуют действительности», — цитирует Загумённова «Матч ТВ».
Напомним, что Джикия покинул «Спартак» в конце сезона-2023/24. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.
Ранее Джикия заявил, что может встретиться с Массимо Каррерой в Москве.