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Джикия заявил, что может встретиться с Каррерой в Москве

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Защитник Георгий Джикия высказался о возможности встречи с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.
Джикия заявил, что может встретиться с Каррерой в Москве
  • РИА Новости

«Знаю, что Массимо будет в Москве, — если у меня получится, с удовольствием с ним встречусь. Напишу — если он будет ещё некоторое время в Москве, то вы точно увидите нашу совместную фотографию.

Возможно ли, что Каррера позовёт меня в «Асколи»? Обсудим с ним это за столом в итальянском ресторане», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, что Джикия покинет московский клуб в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Оздоев высказался об уходе Джикии из «Спартака».

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