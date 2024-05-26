Джикия заявил, что может встретиться с Каррерой в Москве

Защитник Георгий Джикия высказался о возможности встречи с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

«Знаю, что Массимо будет в Москве, — если у меня получится, с удовольствием с ним встречусь. Напишу — если он будет ещё некоторое время в Москве, то вы точно увидите нашу совместную фотографию.

Возможно ли, что Каррера позовёт меня в «Асколи»? Обсудим с ним это за столом в итальянском ресторане», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, что Джикия покинет московский клуб в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Оздоев высказался об уходе Джикии из «Спартака».