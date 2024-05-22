Оздоев — об уходе Джикии из «Спартака»: всё когда-то заканчивается

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев высказался об уходе защитника Георгия Джикии из «Спартака» по окончании текущего сезона.

«Всё когда-то заканчивается. На хорошей ноте или плохой, но оно всегда когда-то заканчивается. Как говорится — и это пройдёт. Раз Джикия ушёл, то они приняли решение, которое будет лучше для Георгия», — цитирует Оздоева «Чемпионат».

Напомним, что Джикия покинет московский клуб в конце нынешнего сезона. Футболист провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что Джикия обратился к болельщикам «Спартака».