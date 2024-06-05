Карпин: бесит ЭСК, защищают 99% решений, хотя 100% общественности говорит обратное

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил работу экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС).

«Меня больше всего бесит ЭСК. 99% решений, даже неправильных, для всех они неправильные, а они всё равно поддерживают. Тогда для чего это нужно? Они судьи и у них, видимо, корпоративная этика. Из-за этого они защищают 99% решений — ЭСК говорит, что это правильное решение. Хотя 100% общественности говорит обратное. Для чего тогда нужна эта экспертно-судейская комиссия?» — приводит слова Карпина шоу «Это футбол, брат».

ЭСК уполномочен рассматривать спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей.

Ранее Дюков заявил, Карпин не сможет совмещать работу в сборной, если возглавит зарубежный клуб.