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Акинфеев поблагодарил Федотова за работу: остаёмся друзьями

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Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил бывшего главного тренера команды Владимира Федотова за работу.
Акинфеев поблагодарил Федотова за работу: остаёмся друзьями
  • РИА Новости

«На правах капитана хочу от всей команды поблагодарить Владимира Валентиновича и весь тренерский штаб.

Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, — наш триумф в «Лужниках». Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути. А если говорить о личном — мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаёмся друзьями!» — приводит слова Акинфеева Sport24.

3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова. Тренер возглавил команду летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Пономарёв считает, что Федотов завоевал с ЦСКА серебро РПЛ за счёт старого багажа.

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