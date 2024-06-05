Пономарёв считает, что Федотов завоевал с ЦСКА серебро РПЛ за счёт старого багажа
- РИА Новости
«Федотов приводил ЦСКА к серебру РПЛ. Так бывает, когда приходит новый человек и со старым багажом занимает высокое место. Команда собрана, только не мешай и поддерживай, а не перестраивай игру», — цитирует Пономарёва Betonmobile.
3 июня ЦСКА объявил об увольнении Федотова. Тренер возглавил команду летом 2022 года. Под его руководством армейцы завоевали серебряные медали РПЛ, а также выиграли Кубок России в 2023 году.
По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.
Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА поблагодарили Федотова за работу в клубе.