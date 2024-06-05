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Тарасова: когда Бойкова говорила про «тупых спортсменов», она имела в виду себя?

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова фигуристки Александры Бойковой про стереотип о «тупых спортсменах».
Тарасова: когда Бойкова говорила про «тупых спортсменов», она имела в виду себя?
  • РИА Новости

«Когда она говорила это, то подразумевала, что включает себя? Сначала всё-таки надо подумать хорошенько, а потом говорить. И всегда надо говорить про себя, а не про других», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Бойкова в интервью MATCH-POINT заявила, что есть люди, которые подтверждают стереотип про «тупых спортсменов». Она отметила, что будь она такой же, то каталась бы чище.

Ранее Александр Галлямов с иронией отреагировал на слова Бойковой о «тупых спортсменах».

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