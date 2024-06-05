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Вяльбе заявила о проблемах со здоровьем у Большунова и других лыжников сборной

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о проблемах со здоровьем у лыжников национальной команды.
Вяльбе заявила о проблемах со здоровьем у Большунова и других лыжников сборной
  • РИА Новости

«У Большунова проблемы со здоровьем. Даже половину сбора не провёл и уехал. Простудился, температура», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Она также сообщила, что у Ивана Якимушкина есть проблемы с коленом, потому что он вовремя не сделал операцию. По её словам, Артём Мальцев, напротив, восстанавливается после хирургического вмешательства.

Ранее Вяльбе назвала условия, при соблюдении которых российские лыжники поедут на ОИ-2026.

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