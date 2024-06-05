Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги
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«Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах. Из игроков НХЛ сыграет Ничушкин», — цитирует президента организации ТАСС.
14 мая появилась информация, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранён от матчей на шесть месяцев.
В нынешнем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.
Ранее генменеджер «Колорадо» заявил, что клуб пока не планирует расторгать контракт с Ничушкиным.