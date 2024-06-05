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Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги

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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне хоккейной Медиалиги.
Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги
  • Gettyimages.ru

«Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах. Из игроков НХЛ сыграет Ничушкин», — цитирует президента организации ТАСС.

14 мая появилась информация, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранён от матчей на шесть месяцев.

В нынешнем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.

Ранее генменеджер «Колорадо» заявил, что клуб пока не планирует расторгать контракт с Ничушкиным.

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