Газзаев считает, что Игнашевич должен был возглавить ЦСКА
- РИА Новости
«Я считаю, что это неправильно. Целесообразнее было бы назначить Игнашевича. Он молодой начинающий специалист. Видно, что «горит» и хочет», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».
4 июня ЦСКА объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Он заменил Владимира Федотова.
Напомним, что серб уже работал в России, в «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали РПЛ.
Ранее Руслан Пименов объяснил, почему ЦСКА назначил Николича главным тренером.