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Газзаев считает, что Игнашевич должен был возглавить ЦСКА

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Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение на пост наставника армейской команды Марко Николича.
Газзаев считает, что Игнашевич должен был возглавить ЦСКА
  • РИА Новости

«Я считаю, что это неправильно. Целесообразнее было бы назначить Игнашевича. Он молодой начинающий специалист. Видно, что «горит» и хочет», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

4 июня ЦСКА объявил о назначении Николича на пост главного тренера. Он заменил Владимира Федотова.

Напомним, что серб уже работал в России, в «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали РПЛ.

Ранее Руслан Пименов объяснил, почему ЦСКА назначил Николича главным тренером.

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