Бекхэм — о Мбаппе: великий футболист присоединился к великому клубу
- AP
«Это особенный момент не только для «Реала», но и для всей Испании. Он великий футболист, великая личность, и он присоединился к великому клубу», — цитирует Бекхэма Marca.
3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе. Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.
25-летний француз выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2017 по 2024 год. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Франции. За этот период Мбаппе забил 256 мячей и отдал 108 голевых передач в 308 матчах.
Ранее сообщалось, что зарплата Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год.