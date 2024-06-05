Бекхэм — о Мбаппе: великий футболист присоединился к великому клубу

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отреагировал на то, что нападающий Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом».

«Это особенный момент не только для «Реала», но и для всей Испании. Он великий футболист, великая личность, и он присоединился к великому клубу», — цитирует Бекхэма Marca.

3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе. Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.

25-летний француз выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2017 по 2024 год. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Франции. За этот период Мбаппе забил 256 мячей и отдал 108 голевых передач в 308 матчах.

Ранее сообщалось, что зарплата Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год.