COPE: зарплата Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год
Как сообщает COPE, зарплата футболиста составит €30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет €1 млрд.
3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.
Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.
Ранее сообщалось, что более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов.