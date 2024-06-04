COPE: зарплата Мбаппе в «Реале» составит €30 млн в год

Стала известна зарплата нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

Как сообщает COPE, зарплата футболиста составит €30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет €1 млрд.

3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.

Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов.